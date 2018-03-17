Озвучены подробности обстрела на Донбассе

17.03.2018 12:48

За прошедшие сутки на Донбасском фронте зафиксировано относительное затишье. Но боевики российско-оккупационных войск не смогли в полной мере соблюсти режим тишины. Подробности единственного обстрела сообщили сегодня в Минобороне Украины.



На Луганском направлении около 21:20, в течение часа, противник вел огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по украинским военнослужащим в районе Троицкого. Стреляли со стороны оккупированного села Санжаровка.



Вследствие вражеских обстрелов среди защитников Украины нет раненых или травмированных. Ситуация в районе проведения операции находится под контролем наших военнослужащих. Отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения, продолжают неуклонно соблюдать Минские соглашения, и огонь в ответ не открывали.



Напомним, что сегодня, 17 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 16 марта остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил.