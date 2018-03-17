Переселенцы заполонили Донетчину: ИНФОГРАФИКА

17.03.2018 11:09

Более трети всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины сосредоточены на подконтрольной части Донецкой области. И их становится всё больше.



Как сообщает "Слово і діло" со ссылкой на данные Министерства социальной политики Украины, в феврале было зафиксировано 1 489 659 ВПЛ. Больше всего переселенцев проживают в подконтрольной части Донецкой области – 541 тыс. 400 человек, подконтрольной части Луганской области – 291 тыс. 170 и Киеве – 160 тыс. 287. Меньше всего ВПЛ было зарегистрировано в Черновицкой области – 2 тыс. 490 человек.



Отмечается, что на подконтрольной Луганщине, которая занимает второе место по количеству переселенцев, их число за месяц резко упало – на 3 тыс. 359 человек. А вот на подконтрольной части Донетчины ВПЛ стало больше почти на 600.



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