Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс

17.03.2018 21:00

Президент Украины Петр Порошенко назначил 16 марта первым командующим Операцией объединенных сил (ООС), которая приходит на смену антитеррористической операции (АТО) генерал-лейтенант Сергея Наева. Кто же он такой, и что стоит за этим назначением?



Вот, что пишет по этому поводу Юрий Бутусов на Цензор.НЕТ:



"Штаб ООС по идее закона о деоккупации Донбасса должен стать единым самостоятельным органом управления всеми структурами власти, включая все силовые, на территории Донбасса. Впервые за время войны все командование на Донбассе консолидируется в один кулак и вместо множества временных штабов и координаторов создается по сути ставка главного командования на территории двух областей.



Новый командующий ООС будет иметь двойное подчинение – лично Верховному главнокомандующему П.Порошенко и начальнику Генштаба – командующему ВСУ В.Муженко.



Впервые в армии один из руководителей будет замкнут по вертикали управления не только на командующего ВСУ, но и на президента, и получит, таким образом, свой собственный канал коммуникации с главой государства.



В отличие от временных структур – секторов и оперативно-тактических управлений, новый штаб является постоянным органом. Это ключевое отличие, поскольку ранее штабы на фронте комплектовались переменным составом, который прибывал на краткосрочные ротации, и едва успевал даже ознакомиться с подчиненными, как следовала замена. Создание штаба ООС позволяет обеспечить более квалифицированное управление, и позволяет проводить долгосрочное планирование.



Это один из тех шагов, которые надо принимать не на пятом, а на первом году войны – но лучше поздно, чем никогда.



Сергей Иванович Наев – 1970 года рождения. Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, служил командиром взвода в Группе советских войск в Германии, вернулся в Украину в 1993-м, зачислен в состав 24-й трижды Краснознаменной "Железной" механизированной дивизией, которая еще со времен ССР считалась элитной кузницей генеральских кадров.



Наев проходил службу на должностях:



- командир механизированного взвода 7-го полка 24-й дивизии;



- командир разведывательной роты 7-го механизированного полка;



- командир механизированного батальона 7-го полка;



- командир 820-го механизированного полка 128-й механизированной дивизии;



- командир 28-й отдельной механизированной бригады;



- слушатель Национальной академии обороны;



- заместитель командующего 13-м армейским корпусом;



- начальник штаба оперативного командования "Юг";



- начальник сектора "Б" Антитеррористической операции в сентябре-декабре 2014-го года;



- начальник сектора "Б" АТО в феврале-марте 2015-го;



- начальник сектора "Б" АТО в июне-августе 2015-го;



- начальник оперативно-тактического управления "Донецк" в августе-ноябре 2016-го;



- первый заместитель командующего Сухопутных войск;



- заместитель начальника Генштаба;



- командующий Операцией объединенных сил на Донбассе.



Сергей Наев резко взлетел в иерархии командных должностей ВСУ по сути на второе место после самого начальника Генштаба-Главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко. И это было решение самого НГШ.



Сослуживцы по местам прохождения службы отзываются о Наеве как о вполне адекватном командире советско-украинской школы. В каких-либо больших скандалах Наев не участвовал. Сослуживцы о нем говорят без каких-либо резких и полярных оценок. Наев является коммуникабельным человеком, который не забронзовел, получив большие должности, способен читать, слушать и понимать, и не утратил гибкость мышления.



Наев прошел хорошую армейскую школу в начале войны в составе ОК "Юг", который возглавлял один из самых сильных украинских военных руководителей Руслан Хомчак. Тогда надо было все создавать с нуля, переосмысливать все, что происходило в армии и вокруг армии. После Иловайска Хомчак дал показания военной прокуратуре и следственной комиссии Верховной Рады, и тем самым впал в немилость у Муженко. Наев в ОК "Юг" вышел на первый план.



Связи с Россией и наличие родственников на оккупированных территориях (речь, в частности, о Крым – прим. ред.) не представляются критичным для нынешних украинских силовых структур. У очень многих наших военачальников есть родственники в РФ, друзья, сослуживцы, большинство учились либо служили на территории РФ. Такова данность, компроматом это не может являться, человека следует измерять по делам.



Но каким Наев будет руководителем на столь высоком посту непонятно, потому что у него есть на данный момент большой статус, но нет структуры. Функционал для его работы должен написать Генштаб, то есть Муженко.



…Муженко сторонник ручного управления, где все должны зависеть только от него лично, и все решения должны проходить через его руки, поэтому несомненно, что он постарается. Однако сейчас перед ним стоит большой вызов – создать новую управленческую структуру, научиться не только командовать чем дадут, как у нас принято, но отвечать за поставленный результат и получать все шишки за проблемы и ошибки. Как сможет ли он справиться с такой работой – покажет только практика. Ведь полномочия и обязанности для своей должности надо не только исполнять – а для начала выписать, отстаивать.



Никаких реформ в рамках ООС в отрыве от реформы ВСУ провести не удастся, это очевидно. Единый штаб ООС – это не реформа, а упорядочивание структуры управления.



Чтобы Наев смог проявить свои способности как организатора, чтобы действительно можно было говорить о повышении обороноспособности ООС на Донбассе, президент Порошенко должен подчинить Наеву все силовые структуры и воинские части, которые на постоянной основе дислоцируются в зоне операции, дать более широкие распорядительные и функции и бюджетные инструменты, по сравнению с действующим функционалом оперативных командований, дать возможность самостоятельно организовать систему боевой подготовки.



Муженко создал за время войны множество штабов с кучей должностей – шесть новых командований, в том числе два новых оперативных командования, новое воздушное командование, три новых рода войск, объединенное оперативное командование. Штабы и должности растут как грибы, а боеспособность войск реально снижается. Если ООС превратится просто в шестое оперативное командование – то эффект на передовой будет невысоким, оперативные возможности останутся на том же уровне. Если на базе ООС будет создана структура с большей самостоятельностью, с наличием бюджета и определенной свободой кадровых решений – то может быть очень хорошая перспектива.



Наиболее вероятным кандидатом на пост начальника ООС представлялся командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский. Пожалуй, единственный генерал, который имеет известность и авторитет не только в армии, но и в обществе. Забродский был назначен на пост командующего АТО, и казалось, что это подготовительный этап к назначению на высокий пост.



Однако Муженко принял другое решение. Думаю, причина в том, что назначение Забродского на такую должность Муженко расценил как непредсказуемый фактор. Нет, никаких конфликтов между Муженко и Забродским нет. Но Виктор Николаевич – опытный генерал паркетно-подковерных войн, и его беспокоит прежде всего контроль за процессами. Муженко не понимает, что такое децентрализация полномочий, он любит делегировать подчиненным ответственность. Поэтому в кадровых вопросах для НГШ важно назначать людей, которые все исполняют и ничего не требуют.



Функционал командующего ООС только предстоит создать, и влияние Забродского в данном случае значительно усилило бы эту должность. Кроме того, возник бы вопрос, кого назначать на командование ДШВ – и опять-таки, надо было бы ставить предложенного Забродским кандидата.



Гораздо проще поднять проверенного, надежного, компромиссного человека из сухопутных войск, такого как Наев, который будет более контролируемым.



Впрочем, подчеркну, что на данный момент назначение любой фигуры в армии на посты командующего ООС не привело бы к немедленным изменениям. На проявление инициативы и построение своей команды у любого командующего уйдет время. Только со временем Наев сможет понять, что ему дано, разрешено, где он может проявлять самостоятельность и какие позиции он сможет защищать, где сможет требовать.



В любом случае, это назначение и создание ООС – это шаг вперед и надежда на изменения. В странной войне, где у армии до сих пор не определены цели и задачи, где нет стратегии и документов планирования, остается жить надеждой и радоваться воле конкретных начальников, которые создают свои коллективы, и свои методы мотивации личного состава".

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Ранее в одном из интервью Сергей Наев отмечал:



"Если бы сепаратисты не получали поддержки со стороны Российской Федерации в технике, боеприпасами, инструкторами, живой силой и т. д. , то мы бы уже давно восстановили всю территориальную целостность нашего государства. Однако имея поддержку со стороны российской армии (по оценкам западных экспертов - второй в мире по боеспособности), сепаратисты и бандформирования продолжают воевать.



…На войне нет мелочей. Здесь одинаково важны и индивидуальная экипировка военнослужащего, и современные автоматизированные системы управления. Боевые действия дали толчок к изменениям наших стандартов обеспечения фактически по всем направлениям. Например, все большее применение в боевой работе получают тепловизоры и приборы ночного наблюдения, позволяющие бойцам выполнять свои задачи ночью. Кроме этого, мы имеем сейчас на вооружении еще немало технических "гаджетов", за которыми рассказывать пока рано. Ну а результаты боевого применения дают нам однозначный сигнал, что так и нужно действовать и дальше, и мы направляемся верным путем. Поверьте, что после каждого боя или отдельного эпизода все наши офицеры от командира взвода и выше делают выводы и анализируют события во всех измерениях. Такое постоянное обобщение вскоре должен стать материалом для фундаментальных исследований, выводы которых лягут в основу философии новой украинской Армии.



…Происходят три глобальных процесса, которые дополняют друг друга. Мы сейчас и ведем боевые действия, и занимаемся реформированием Вооруженных Сил, и обновляем вооружение и боевую технику. Однако главное наше достояние - это люди. Мы уже имеем немало военнослужащих, получивших боевой опыт. Именно они станут основой будущих войск. И я убежден, что это будет лучшая боеспособная армия Европы и мира".

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Из открытых данных известно, что Сергей Наев женат, имеет двух детей – сына и дочь. В декларации за 2016 год он задекларировал заработную плату 269,5 тысяч гривен по месту службы в военной части А1314. Он задекларировал наличными 350 тысяч гривен и 20 тысяч долларов.



Его жена – Наталия Наева, которая работает старшей медсестрой отделения лучевой диагностики в этой же военной части, за год заработала 108,5 тысяч гривен. У нее есть авто -Toyota RAV4.



У Наева есть дачный дом в поселке Кошары (Одесская область). Служебное жилье семьи Наевых - в Днепре. Сам Наев родом из Львова.