Появились новая карта обстрелов Донбасса

17.03.2018 12:00

Сегодня, 17 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что произошел всего один обстрел.





Напомним, что согласно данным пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, 16 марта, российско-оккупационные войска произвели обстрел в районе населенного пункта Троицкое на Луганском направлении.