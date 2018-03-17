Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков

17.03.2018 20:22

Президент Украины Петр Порошенко, находясь вчера на Донбассе, озвучил планы по воплощению в жизнь идеи со вводом миротворцев на Донбасс.



Глава государства подчеркнул, что украинская власть прилагает все возможные усилия для координации действий с партнерами в нормандской формате.



"Сразу после Пасхи планирую осуществить визит в Германию", - сообщил Порошенко во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Президент отметил, что координация действий направлена на обеспечение принятия решения Совета безопасности ООН о миротворцах, которые должны прийти на украинскую землю, и обеспечить эффективную имплементацию Минских договоренностей.



По словам президента, первоочередными шагами в сфере безопасности должны быть обеспечение устойчивого режима прекращения огня; вывод оккупационных российских войск с Донбасса; беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.



"И подчеркиваю - достижение договоренности о размещении на территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы между Украиной и Россией, полноценной миротворческой миссии ООН, которая должна иметь право и разоружать незаконные вооруженные формирования, и обеспечивать порядок на оккупированных территориях", - отметил президент.



Глава государства подчеркнул, что эти шаги будут способствовать созданию необходимых предпосылок для продвижения на пути политического урегулирования конфликта.

Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил. Он также пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране и сообщил, что поручил подготовить изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стремления Украины к вступлению в НАТО и в Европейский Союз. Также на Донбассе глава государства подписал важные законы.





Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"

Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай не исключает, что российских военных хотят ввести в миротворческих контингент ООН на Донбассе под видом белорусских миротворцев.

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