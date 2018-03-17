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Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину

17.03.2018 12:20
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Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину

Президент Украины Петр Порошенко во время вчерашней поездки на Донбасс пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране.

По словам главы государства, комплекс оборонительных и политико-дипломатические мер побудил Кремль к пониманию, что цена его агрессии каждый день растет.

"Поэтому в Москве не жалеют ни сил, ни денег, ни мозгов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины, - заявил Порошенко. - Нет никакого сомнения, что они будут пытаться использовать весь багаж современных виртуальных политических технологий вмешательства в избирательные кампании, обкатанных ими во всем демократическом пространстве, мире от Америки до Европы… Уже сейчас они делают ставку на подрыв Украины изнутри, используя терроризм и пятую колонну. То, что в последние дни разоблачили украинские спецслужбы и правоохранители, по правде говоря, шокирует даже тех, кто уже, кажется, все увидел в своей жизни".

Президент заверил украинских воинов, у ВС Украины очень надежный тыл.

"Я никому не дам, не позволю ударить вам в спину путем масштабной дестабилизации ситуации в стране, - подчеркнул Порошенко. - Подобные сценарии нашего врага, хотя и находят неожиданных союзников за сотни километров вглубь от фронта, - обречены. И не только потому, что им способна противодействовать обновленная система национальной безопасности, но и потому, что они не имеют никакого шанса на поддержку со стороны политически зрелого и высокопатриотическое украинского общества".

Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил.



Теги: политика, Донбасс, президент, военные, Порошенко, дестабилизация
 
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