Порошенко на Донбассе: Я никому не позволю ударить вам в спину

17.03.2018 12:20

Президент Украины Петр Порошенко во время вчерашней поездки на Донбасс пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране.



По словам главы государства, комплекс оборонительных и политико-дипломатические мер побудил Кремль к пониманию, что цена его агрессии каждый день растет.



"Поэтому в Москве не жалеют ни сил, ни денег, ни мозгов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины, - заявил Порошенко. - Нет никакого сомнения, что они будут пытаться использовать весь багаж современных виртуальных политических технологий вмешательства в избирательные кампании, обкатанных ими во всем демократическом пространстве, мире от Америки до Европы… Уже сейчас они делают ставку на подрыв Украины изнутри, используя терроризм и пятую колонну. То, что в последние дни разоблачили украинские спецслужбы и правоохранители, по правде говоря, шокирует даже тех, кто уже, кажется, все увидел в своей жизни".



Президент заверил украинских воинов, у ВС Украины очень надежный тыл.



"Я никому не дам, не позволю ударить вам в спину путем масштабной дестабилизации ситуации в стране, - подчеркнул Порошенко. - Подобные сценарии нашего врага, хотя и находят неожиданных союзников за сотни километров вглубь от фронта, - обречены. И не только потому, что им способна противодействовать обновленная система национальной безопасности, но и потому, что они не имеют никакого шанса на поддержку со стороны политически зрелого и высокопатриотическое украинского общества".



Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил.