Порошенко на Донбассе подписал важные законы

17.03.2018 17:38

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей подписал Закон изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".



"Его нормы предусматривают устранение социальной несправедливости, которая существует в части предоставления военнослужащим права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения, - отметил глава государства. - Ранее такая компенсация была предусмотрена только для военнослужащих офицерского состава и курсантов. Сегодня ее смогут получать и военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту, в местах развертывания, где отсутствует жилой фонд".



Также Порошенко напомнил, что в 2018 году по его инициативе будут построены почти двести современных общежитий для контрактников.



Кроме того, президент подписал во время визита на Донбасс закон, который снимает внедренные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на подконтрольной части региона. По его словам, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский и председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз неоднократно обращались по ускорению принятия указанного законопроекта. Документом, в частности, предусматривается восстановление механизма обеспечения ипотечных договоров объектами недвижимого имущества.



"Реализация указанного закона будет способствовать развитию предпринимательской деятельности на подконтрольной нам части территории Донецкой и Луганской областей", - отметил президент.



Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил. Он также пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране и сообщил, что поручил подготовить изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стремления Украины к вступлению в НАТО и в Европейский Союз.