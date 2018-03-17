Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"

17.03.2018 10:00

Спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин прокомментировал распространенную российскими СМИ информацию о том, что "в армиях, так называемых ЛНР-ДНР, танков больше, чем в некоторых европейских странах".



"Цель распространения этой информации - давление и запугивание европейского общества такими угрожающими фактами, ведь эти, так называемые "республики" - прямые марионетки-союзники России, которые в любой момент по приказу из Кремля бросят эти танки для обострения ситуации в Украине. А тогда вспыхивает война в Европе, к которой прикованы взгляды европейского сообщества", - пишет Волошин на своей странице в Фейсбуке.



По мнению спикер Генштаба ВСУ, эта ситуация напоминает семью буянов-пьяниц, когда алкоголик отец гордится своими взрослыми лоботряс сыновьями, которые, напившись "до чертиков", обязательно полезут кого бить.



При этом Волошин напоминает, что еще недавно Россия "пыталась эту информацию не выставлять на широкую общественность, потому что конечно же всячески отрицала поставки ней вооружение для сепаратистских отрядов и собственных подразделений на оккупированной территории Украины".



"Российские пропагандисты и местные "гауляйтеры" везде заявляли, что оружие "трофейное украинское". О "трофеях" была информация, но они не столь масштабны, - отмечает Волошин. - Данные относительно того, сколько в Украине было танков и сколько сегодня можно легко найти в интернете. Поэтому применив простые арифметические действия, делается вывод: танки находящиеся на оккупированном Донбассе - в большинстве русские, а подобная группировка сил и средств в центре Европы (которую Россия, лукавя, называет "неподконтрольной ей"), служит для усиления психологического давления на Европу".



Отметим, что российские СМИ распространили информации со ссылкой на блогера под ником feldherrnhalle. Согласно ей, на вооружении боевиков ОРДЛО состоят 1375 единиц техники: 545 БМП, 410 танков, 181 многоцелевой транспортер (МТ-ЛБ), 140 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 99 БТР. Исходя из предоставленной автором информации, число имеющихся в "ДНР" и "ЛНР" САУ превышает число машин, находящихся в распоряжении Вооруженных сил Франции (109), Германии (123) или Великобритании (89). Также боевики имеют на вооружении больше танков, чем в этих европейских странах. Существенное отставание наблюдается только по количеству бронетранспортеров.



Інформаційні війська України по этому поводу пишут: "Только настоящие идиоты могут одновременно заявлять про "гражданскую войну в Украине" и "хвастаться", что у оккупированной Россией 1/3 Донбасса, то есть у 1/3 двух из 24 областей Украины, "танков больше, чем в Европе". "В шахтах откопали", или "у ВСУ отжали"?! И такие же идиоты в это верят...".