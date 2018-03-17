В прифронтовой Авдеевке подписали очень важное соглашение

17.03.2018 15:49

В Авдеевке торжественно подписано соглашение о социальном партнерстве власти и бизнеса.



Свои подписи под важнейшим для прифронтового города документом поставили руководитель военно-гражданской администрации Павел Малыхин и генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.



В сообщении ВГА отмечается, что ежегодно с 2011 года коксохимзавод, который является градообразующим предриятием, берет на себя обязательства по поддержке и развитию основных сфер жизнедеятельности Авдеевки - образования, здравоохранения, культуры, спорта. Также АКХЗ поддерживает начинания активистов общественных объединений, молодые семьи и одаренных школьников. Например, в прошлом году на финансирование социальных программ коксохим направил 11 900 000. грн. В этом году сумма инвестиций в развитие города составит 16 600 000 грн.



На совместных совещаниях специалисты ВГА и АКХЗ разработали ключевые проекты, которые будут реализованы в течение года. Так, уже стартовал конкурс "Преобразим Авдеевку вместе!", в рамках которого жители смогут обустроить придомовые территории (в общем на миллион гривен). Также коксохимики планируют закончить ремонт инфекционного отделения, приобрести для него медицинское оборудование и мебель.



Полным ходом идут ремонтные работы в спортзале ОШ №5, на очереди - обновление зала в ОШ №6. На городском стадионе появится еще одна универсальная площадка для занятий волейболом, баскетболом и теннисом. Современную игровую площадку построят в детском саду "Чебурашка".



Также сообщается, что в Авдеевке начнут разрабатывать проект по строительству бассейна. Планируется и расширение городского автопарка - по одному автобусу приобретут и ВГА, и АКХЗ.



Отметим, что Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) Группы Метинвест - крупнейший налогоплательщик Авдеевки. Поступления завода составляют 67% городского бюджета.