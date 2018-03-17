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Вице-премьер рассказал о восстановлении Донбасса
Главное при восстановлении разрушенного войной Донбасса – это вовсе не деньги, а наличие проектной документации и компаний, готовых выполнять такие работы. Такое мнение высказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
"Конечно, восстановление будет. Чрезвычайная кредитная программа от Европейского инвестиционного банка предусматривает около 200 млн евро. Они направлены на проекты не только на Донецкую и Луганскую, но и на Харьковскую и Запорожскую области, поскольку там внедряют немало социальных направлений в отношении вынужденно перемещенных лиц, медицинской инфраструктуры, общежитий и тому подобное", – сказал Зубко в интервью "Апострофу", отвечая на вопрос о том насколько реальным является полное восстановление Донбасса.
При этом вице-премьер отметил, что вопрос финансирования в теме восстановления Донбасса второстепенный. Основным фактором является наличие проектной документации и компаний, готовых выполнять такие работы.
"На счетах Донецкой ВГА на 1 января было 8,9 млрд грн. Только в расходах Фонда регионального развития на этот год для Донецкой области предусмотрено 777 млн грн, Луганской области – около 450 млн. Поэтому вопрос денег второстепенный. Основной фактор – наличие проектных документаций и компаний, готовых выполнить эти работы", – сообщил Зубко.
Он также отметил, что "важно внедрять проекты в так называемой "серой" зоне, вблизи линии соприкосновения". Еще одним болезненным вопросом, по словам вице-премьера, является восстановление мостов на Донбассе.
"Только за прошлый год восстановили 5 мостов, еще 7 проектов будут внедряться в конце 2018-го. Вспомним строительство дороги от Харькова до Славянска. Такого практически не делалось за годы Независимости. Постоянно решается вопрос поддержки водоснабжения Донецкой области. То есть работа ведется. Конечно, нужны время и человеческий ресурс, чтобы это все качественно реализовать", - подчеркнул виц-премьер.
Теги: Донбасс, восстановление, разрушения, Зубко
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