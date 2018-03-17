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Война РФ и НАТО: президент Украины сделал громкое заявление на Донбассе
Президент Петр Порошенко во время вчерашней поездки на Донбасс сообщил военнослужащим, что поручил подготовить изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стремления Украины к вступлению в НАТО и в Европейский Союз.
"Пусть наши партнеры по НАТО даже не сомневаются, что российские генералы считают войну на Востоке Украины лишь первым этапом войны с Альянсом, - отметил президент во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. – Это, несмотря на то, что Украина еще не является его членом… Но мы, наконец, статус аспиранта, страны, претендующей на членство вместе с нашими партнерами из Грузии, другими государствами".
Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на принятии Плана действий по членству в Альянсе.
"Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО и в Европейский Союз", - сообщил глава государства.
Напомним, что Порошенко остановил АТО и назначил руководителя Объединенных сил. Он также пообещал украинским военнослужащим, что не даст расшатать ситуацию в стране.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, Порошенко
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