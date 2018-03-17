Волонтеры заявили, что остановка "Новой почты" это война с ними и угроза национальной безопасности

17.03.2018 11:52

Известные украинские волонтеры встали на сторону компании "Новая почта", которую атаковали представители прокуратуры.



Обыски в офисах "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила вчера пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. По ее словам, сейчас идет расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины.



"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличные безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.



Сарган отметила, что генпрокурор Юрий Луценко берет под свой контроль расследование в уголовном производстве. Она также подчеркнула, что если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто.



Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай выступил сегодня со следующим заявлением:



"Я хочу высказать публичную поддержку Новой Почте. Благодаря им я стал ездить в АТО только для установки оборудования, потому как всю логистику закрывает Новая Почта.



Да что там, они даже в Авдеевке открыли отделение, что бы бойцы на нуле могли получать долгожданные грузы.



В прошлом году наш фонд в месте с фондом Леси Литвиновой вошел в двойку первых по количеству отправленных на фронт грузов через Новую Почту по объему и тонажу.



Амуниция, химия, компьютеры, подарки детям прифронтовых селах, посылки родственников солдатам, медикаменты и оборудование госпиталям - тонны!!!!



Мало того, к нам обращаются для отправок даже управления по военным задачам.



Остановка НП - это просто война с волонтерами и угроза национальной безопасности.



Укрпочта, при все моем уважении, не имеет ни такой скорости доставки не разветвленной сети по прифронтовым городам, не бесплатной доставки гуманитарных грузов на постоянной основе.



Мы-то, справимся, просто придется тратить опять деньги на бензин и вести все как в 2014-м на своих семейных машинах, а деньги которые шли бы на лечение раненых или закупки всего необходимого тратить опять на логистику.



Скотство все это".





А вот какое заявление опубликовал основатель фонда "Повернись Живим" ("Вернись живым") Виталий Дейнега:



"За час проведення АТО група компаній "Нова Пошта" здійснила перевезення більше 14 000 тон гуманітарних вантажів у вигляді майже 125 000 посилок. Це, здебільшого, були посилки для армії від волонтерів із понад 300 міст.



"Гуманітарна пошта" – це найбільша потужна, комплексна та патріотична програма корпоративної соціальної відповідальності в Україні серед відомих мені. І це лише одна з багатьох подібних програм "Нової Пошти".



Зі співзасновником групи компаній В’ячеславом Клімовим я бачився двічі. І обидва рази він відмовлявся піарити свою компанію на "Гуманітарній Пошті". Що, як на мене було, неправильним. Неправильним не тому, що добра справа має робитися для слави, а тому, що у нас дуже багато бізнесів, яким треба показати приклад. Соціально відповідальний бізнес в Україні – це виключення. Бо витрачати частину прибутків на добрі справи, а не на предмети розкоші, свої політичні сили чи хабарі, у нас не дуже то й прийнято.



Але "Нова пошта" завжди була бізнесом-виключенням. Вона була заснована ще за часів Кучми і пережила президентів Ющенко та Януковича, прем’єра Тимошенко і генерального прокурора Пшонку. Тому те, що сталося учора, не є для групи компаній чимось новим. Так само не стала новою і ухвала Печерського суду. Чомусь я впевнений, що подібну ухвалу хочеться отримати кожному генеральному прокурору, незалежно від наявності у нього юридичної освіти.



Таку ухвалу хочеться мати, адже "Нова Пошта" – це бізнес. Причому бізнес динамічний, прибутковий, вітчизняний. Це бізнес, який не належить жодній з фінансово-політичних груп. Мовою чиновника, такий бізнес "жирний" і "беззахисний". Тому бажання його "подоїти" цілком природнє.



І не зрозумійте мене хибно. Цим постом я не стверджую, що платити податки не треба. Треба й усім. Але кожен з нас може легко назвати цілу низку компаній, яким за нинішньої влади це робити не обов’язково. Я спеціально не буду писати свій список, а пропоную вам написати його у коментарях до цього посту. На наше глибоке переконання, закон має бути один. І цим постом ми хочемо засвідчити свою підтримку "Новій Пошті" на випадок, якщо учорашні події були незаконним або вибірковим актом.



Скажу більше: ця група компаній не просила нас писати пост. Вона побачить його уже у засобах масової інформації, одночасно з Генеральною прокуратурою. Усе, що ми хочемо сказати, – це висловити власну готовність надати підтримку групі компаній у разі неправомірних дій ГПУ. Ми готові зробити це на першу вимогу, за умови, що протягом тижня ситуація не розв’яжеться.



За час війни сотні волонтерських організацій користувалися послугами "Нової Пошти" безкоштовно, щоб допомогти нашим солдатам. Я впевнений, що вони готові віддячити. А ми, зі свого боку, готові очолити цей процес.



Сподіваюсь, що до цього не дійде".