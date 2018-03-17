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Жебривский рассказал о перевозках через линию разграничения мебели переселенцев
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что переселенцы могут перевозить с временно неподконтрольной украинской власти территории на подконтрольную через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) свои личные вещи, в частности мебель.
"Есть целая служба, которая разрешает перевозить людям-переселенцам свою мебель. Почему? Там грабят квартиры и люди, которые выехали, и думали, что выехали на месяц-два, полгода, когда уже обустроились в западной или центральной Украине, или на Донетчине, безусловно, они перевозят, - сообщил губернатор в эфире "112.Украина". - Перевозят с неподконтрольной территории на подконтрольную. Для этого необходимо получить разрешение. Есть специальный генерал и у него целая служба, которая предоставляет такое разрешение. И таким образом, в принципе, люди имеют право личные вещи перевозить".
По словам главы ОГА, предпринимателям, которые имели бизнес на неподконтрольной украинской власти территории, разрешают перевозить на подконтрольную территорию оборудование или технику.
"Мы не запрещаем, когда с той территории люди, которые здесь имеют бизнес, а когда-то у них он был там, вывозят оборудование, для того, чтобы поставить на подконтрольной украинской власти территории и продолжить производство. По этому поводу возражений нет", – отметил председатель ОГА.
Жебривский подчеркнул, что с неподконтрольной украинской власти территории разрешается ввозить мебель и бытовые вещи, и это не считается торговлей.
Теги: Донбасс, линия, пункты пропуска, Жебривский, КПВВ, неподкотрольная территория
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