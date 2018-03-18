- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника08:18
- Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения08:07
- На Донбассе приготовили гаубицы и реактивные системы залпового огня07:44
Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ
Согласно данным пресс-центр штаба АТО, минувшие сутки, 17 марта, прошли на Донбасском фронте практически тихо. А оккупанты Донетчины и вовсе заявили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ.
"За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушали условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО. На Донецком направлении враг применил гранатометы по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Опытное. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - сообщается в итоговой сводке пресс-центра штаба АТО за сутки.
В свою очередь, в т.н. "оперативном командовании" пророссийской терроритической группировки "ДНР" признали: "За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано". При этом оккупанты Донетчины, которые обычно приписывают украинским воинам несуществующие обстрелы, подчеркнули, что соблюдение режима тишины отмечается вторые сутки подряд.
Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ВСУ, фронт
- Пески под обстрелом. Среди украинских бойцов есть раненые
- Пресс-центр АТО подтвердил обстрел Песок
- Украинские воины ранены после обстрела боевиками Песок
- Боевики "ДНР" обвинили украинских военных в обстреле машины врача
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- Генштаб ВСУ ответил на обвинения в обстреле Донецка "Градами": "Это бред"
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника08:18
- Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения08:07
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Путин сделал свой выбор09:40
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- РФ придется ответить за Крым08:42
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта