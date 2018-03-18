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Архив - Донецкая область

Члены "ДНР" не пускают СММ ОБСЕ к местам хранения "отведенного" вооружения

18.03.2018 15:20
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Члены "ДНР" не пускают СММ ОБСЕ к местам хранения "отведенного" вооружения

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), боевики созданной РФ группировки "ДНР" на оккупированной части Донетчины не дают проверять места хранения якобы отведенного вооружения.

"Вооруженные члены "ДНР" отказали патрулю СММ в доступе к частям места хранения отведенного тяжелого вооружения, - отмечается в отчете. - В месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области член "ДНР" не позволил наблюдателям войти в часть объекта. Член "ДНР" не пропустил патруль СММ на объект, расположенный в н. п. Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка)".

Когда же представители СММ ОБСЕ всё же попали в одно из мест хранения вооружения оккупантов Донбасса, то выяснилось, что там по-прежнему отсутствуют 13 самоходных гаубиц (2С1), 2 противотанковых пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 1 буксируемая гаубица (2А65).



Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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