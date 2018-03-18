Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения

18.03.2018 20:14

Пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) у линии соприкосновения на Донетчине и Луганщине продолжает оставаться одним из главных испытаний на Донбассе. Чтобы избежать неприятностей, лучше досконально знать, что требуется для этого "ритуала".



Как отмечает fdu.org.ua, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства имеют право свободно и беспрепятственно пересекать линию соприкосновения через блокпост (БП) или контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) при условии предъявления определенных документов:



для граждан Украины – любого документа, удостоверяющего личность, и разрешения (пропуска);



для иностранцев и лиц без гражданства – паспорта и разрешения (пропуска).



Важно: пересечение линии соприкосновения вне блокпостов или контрольных пунктов въезда-выезда запрещено!



Контроль при пересечении линии разграничения



При пересечении физическими лицами линии соприкосновения осуществляется контроль, в ходе которого уполномоченные сотрудники Государственной пограничной службы Украины (далее – ГПСУ) и иных контролирующих органов и служб осуществляют:



проверку документов, удостоверяющих личность, с целью установления их подлинности и принадлежности соответствующему лицу. В ходе проверки используются технические средства контроля для поиска признаков подделки в документах. Лица, проезжающие через БП первого и БП второго рубежей (КПВВ), по требованию уполномоченных должностных лиц ГПСУ и других контролирующих органов и служб обязаны предъявить соответствующие документы, а также предоставить для осмотра транспортные средства, грузы (товары) и другое имущество;

опрос лиц с целью выяснения наличия или отсутствии оснований для отказа во въезде на временно неконтролируемую территорию и выезде из нее;

повторную проверку документов лиц, въезжающих на временно неконтролируемую территорию или выезжающих с нее;

принятие решения о пропуске лиц;

выявление и задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений или скрывающихся от органов досудебного расследования, следственного судьи, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;

внесение данных о лицах в электронные реестры.



Наличие пропуска у физического лица не исключает возможности проведения проверки должностными лицами ГПСУ и других подразделений, которые несут службу на блокпостах и контрольных пунктах въезда-выезда, документов, подтверждающих цель пересечения линии соприкосновения.



Важно: представители всех органов и служб, осуществляющих контроль при пересечении линии соприкосновения, при исполнении своих служебных обязанностей должны иметь при себе служебные удостоверения и представительские карточки.



Представительская карточка – это документ должностного лица контролирующего органа, который функционирует для осуществления контроля при пересечении государственной границы. Представительская карта включает в себя информацию о названии министерства или другого центрального органа исполнительной власти, от которого функционирует контрольный орган, фотографию сотрудника, его фамилию на украинском и английском языках, имя (на украинском языке), личный регистрационный номер сотрудника контрольного органа и серию принадлежности к месту контроля в соответствии с его расположением и административно-территориальным делением, номер телефона доверия соответствующего контролирующего органа. На обратной стороне представительская карточка удостоверяется подписью и печатью руководителя соответствующего контролирующего органа.



Основания отказа в пересечении линии разграничения



Уполномоченные должностные лица ГПСУ могут отказать лицу в выезде на временно неконтролируемую территорию по следующим основаниям:



лицо подало поддельный или испорченный документ, а также если документы лица недействительны или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

у физического лица отсутствует разрешение (пропуск) или истек срок его действия;

в базах данных ГПСУ есть информация о запрете лицу выезда из Украины;

выезд лица на временно неконтролируемую территорию противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка, угрожает охране здоровья, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц;

наличие угрозы для жизни или здоровья лица в случае его выезда на временно неконтролируемую территорию;

лицо на блокпосту или контрольном пункте въезда-выезда нарушило условия и порядок прохождения контроля при выезде на временно неконтролируемую территорию, или не выполнило законных распоряжений или требований уполномоченных должностных лиц контролирующих органов и служб, осуществляющих контроль;

иностранец или лицо без гражданства во время предыдущего пребывания на временно неконтролируемой территории осуществил выезд из нее не через определенные пункты пропуска (БП или КПВВ);

в паспортном документе иностранца или лица без гражданства отсутствует отметка о пересечении государственной границы или у него отсутствует иммиграционная карточка.



Уполномоченные должностные лица ГПСУ могут отказать в выезде с временно неконтролируемой территории по следующим основаниям:



лицо подало поддельный или испорченный документ, а также если документы недействительны или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

у физического лица отсутствует разрешение (пропуск) или истек срок его действия.

лицо подало документ, удостоверяющий личность освободившегося из мест лишения свободы, который не соответствует этому лицу, или это лицо не зарегистрировано по месту жительства, указанному в данном документе;

выезд лица с временно неконтролируемой территории противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка, угрожает охране здоровья, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц;

если лицо нарушило условия и порядок прохождения контроля при выезде с временно неконтролируемой территории или не выполнила законных распоряжений или требований уполномоченных должностных лиц контролирующих органов и служб;

лицо не смогло подтвердить цель своего въезда на контролируемую территорию;

иностранец или лицо без гражданства в установленном порядке не въехал в Украину;

при наличии оснований для отказа в пересечении линии соприкосновения уполномоченное должностное лицо ГПСУ отказывает лицу во въезде или выезде, о чем осуществляет соответствующую запись в журнале учета непропущенных лиц.



Пересечение линии соприкосновения без документов



В отношении первых двух оснований для отказа в пересечении линии соприкосновения (отсутствие документа, удостоверяющего личность и/или пропуска) существуют исключение, предусмотренное Временным порядком осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей (утвержден приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины от 14.04.2017 № 222-ог).



Так, в соответствии с Временным порядком, лицо может покинуть неподконтрольную территорию (только выехать) без пропуска и документов, удостоверяющих личность, в случае, если человек покинул место проживание во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В таком случае решение о разрешении/запрете проезда принимает непосредственно руководитель Координационного центра. Также, Временный порядок устанавливает, что в случае явной угрозы жизни или здоровью человека, пропуск не требуется.



Кроме того, пункт 1.2. Временного порядка определяет, что контроль за перемещением лиц и транспортных средств через линию соприкосновения осуществляется в соответствии с принципом обеспечения права граждан Украины выехать с временно неконтролируемой территории.



Однако, к сожалению, на сегодняшний день нет ни официальных разъяснений порядка реализации права гражданина выехать с неподконтрольной территории без документов, ни информации о практике их применения.



Для того чтобы воспользоваться указанными основаниями пересечения линии разграничения без пропуска и документов, удостоверяющих личность, физическому лицу рекомендуется прибыть на контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) и попросить о помощи непосредственно у главного на КПВВ. Вероятно, лицо будет задержано до выяснения обстоятельств и установления личности.



