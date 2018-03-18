Последние новости раздела
- Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса17:41
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
- В Донецке погибают Холмс и Ватсон17:00
- Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ16:40
- К линии соприкосновения привезут деньги: стало известно, когда и куда16:18
- Крым, агрессор, выборы, заключенные: Славянск вышел на протест16:00
- Что ждет Донбасс: эксперт сделал мрачный прогноз15:42
- Члены "ДНР" не пускают СММ ОБСЕ к местам хранения "отведенного" вооружения15:20
- В "таможенном пункте" Донецка женщина потеряла сознание15:03
- Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе14:46
Донетчина сегодня протестовала
18.03.2018 17:19
Сегодня, 18 марта, в Донецкой области прошли акции против проведения выборов президента РФ в аннексированном Россией Крыму.
Акции протеста прошли в Славянске, Краматорске, Мариуполе, Бахмуте и Покровском районе. Их участники пришли на митинги с плакатами "Крым это Украина", "Нет выборам президента РФ в Крыму", а также выступили с призывами к мировому сообществу не признавать результаты выборов. Активисты подчеркивали, что Крым, Донецк, Луганск - это Украина.
Всего в Донецкой области около 300 человек вышли выразить свою позицию и поддержать жителей аннексированного Крыму. В акциях приняли участие представители общественных организаций, волонтеры, активисты и жители области.
Теги: Донбасс, Крым, акция, протест, аннексия
Читайте также:
- Инвалиды-колясочники готовятся перекрыть трассу Симферополь-Евпатория. Боятся, что санатории продадут
- Фотособытия недели (4-10 февраля): Дончане надели противогазы, а у бразильцев - карнавал!
- Зугрэс митингует, чтобы не умереть по дороге в больницу
- Под Верховной Радой устроили акцию с неприличным названием
- "Надоел"- москвичи рассказали, почему вышли на улицу (ВИДЕО)
- "Правый сектор" не поедет освобождать парламент Крыма
- Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса17:41
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
- В Донецке погибают Холмс и Ватсон17:00
- Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ16:40
- К линии соприкосновения привезут деньги: стало известно, когда и куда16:18
- Крым, агрессор, выборы, заключенные: Славянск вышел на протест16:00
- На Донбассе шахтеры стали заложниками непогоды15:47
- Что ждет Донбасс: эксперт сделал мрачный прогноз15:42
- Члены "ДНР" не пускают СММ ОБСЕ к местам хранения "отведенного" вооружения15:20
- В "таможенном пункте" Донецка женщина потеряла сознание15:03
- Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса17:41
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
- В Донецке погибают Холмс и Ватсон17:00
- Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ16:40
- К линии соприкосновения привезут деньги: стало известно, когда и куда16:18
- Крым, агрессор, выборы, заключенные: Славянск вышел на протест16:00
- На Донбассе шахтеры стали заложниками непогоды15:47
- Что ждет Донбасс: эксперт сделал мрачный прогноз15:42
- Члены "ДНР" не пускают СММ ОБСЕ к местам хранения "отведенного" вооружения15:20
- В "таможенном пункте" Донецка женщина потеряла сознание15:03
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом