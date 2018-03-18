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Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
По словам Александра Ходаковского - вожака батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" – пустуют почти все статусные особняки в одном из элитных поселков Донецка.
Как сообщил Ходаковский, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом возглавившего одного из НВФ "ДНР" (сейчас "отодвинут" от кормушки и конфликтует с главарем псевдореспублики Александром Захарченко), он прошелся по престижному районе Донецка между бульваром Шевченко и проспектом Мира по левому берегу Кальмиуса.
"Раньше там любили покупать участки небедные люди, но поскольку поселок там не из новомодных "деревень" типа "Хорошово", то особняки там чередуются с обычными домами, а порой соседствуют ну с совсем старенькими домишками, - пишет террорист в Фейсбуке под ником Александр Сергеев. - Поиск вынудил меня засунуть нос в каждую улицу и проехать их почти до конца, и хотя за четыре года наших обстоятельств удивляться я почти отвык, - тем не менее в глаза бросилась картина, которая привлекла мое внимание: признаки жизни наблюдались за редким исключением только в обычных домах обычных людей с обычным достатком. Почти все статусные особняки, которых в этом поселке понатыкано преизрядно – пустуют".
По словам Ходаковского, это понятно - богатым людям есть что терять. "Зачем им оставаться в воюющем Донецке? – вопрошает террорист. - Но мы же, если посмотреть внимательнее на происходящее у нас сегодня, снова формируем подобную "касту" - уже из тех, кто пришел к власти и деньгам на смену убывшим. Они вселяются в покинутые особняки, они создают все те же самые условия существования этой касты: откаты, взятки, подкупы, обналы, переделы сфер влияния, концентрация всех ресурсов в руках избранной группы - все, как по лекалам. Когда после трех с половиной лет топтания на месте начнется ожидаемый натиск - эти тоже побегут, как и те? Побегут, а как же - потому что будут бояться, что их под шумок натерпевшийся народ раскуркулит. Бег по кругу..."
Напомним, что Ходаковкий грозил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну". Он также прокомментировал новое перемире, которое началось 5 марта.
Также Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса.
По словам Ходаковского, в "ДНР" из-за коррупции и системного воровства "местных властей" в ближайшем будущем начнется еще более сильное давление на предпринимателей, что спровоцирует отток людей из "республики". А еще он признал, что украинская армия в плане технического вооружения переигрывает "армию ДНР" в разы и поведал, как готовилась война на Донбассе.
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Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, Ходаковский, оккупанты
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