Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ

18.03.2018 21:40

Мониторы благотворительного фонда "Право на защиту" провели опрос среди людей, пересекающих КПВВ у линии разграничения на Донбассе. В частности, спрашивали о причинах совершать подобное сложное путешествие.



Подавляющее большинство респондентов (90,3%) отметили, что до начала конфликта проживали на временно неподконтрольной украинской власти территории (НКТ). 92,6% из них отметили, что на время проведения опроса они продолжают там проживать. "Согласно этим показателям, жители подконтрольной территории имеют гораздо меньше причин пересекать линию соприкосновения по сравнению с жителями НКТ", – отмечают общественники.



15,6% респондентов сообщили, что они по крайней мере один раз сменили место жительства из-за конфликта на востоке Украины. 44,8% из них вернулась к своему постоянному месту проживания. "Стабилизация ситуации и желание проживать дома были наиболее распространенными причинами возвращения респондентов", – говорится в отчете.



Также отмечается, что 81,8% респондентов указали подконтрольную территорию пунктом назначения своего путешествия.



Наиболее распространенными причинами для посещения подконтрольной территории были решение вопросов с документами и избежание прекращения выплат вследствие превышения 60-дневного срока отсутствия на подконтрольной территории. На неподконтрольную территорию чаще всего путешествовали с целью посещения родственников.



Большинство респондентов (70,3%) пересекают линию соприкосновения раз в квартал или чаще. В то же время, количество людей, совершающих пересечение ежемесячно или чаще, уменьшилась с почти 30% до 18,7%, что связано с плохими погодными условиями.



Также стало известно, на что чаще всего жалуются при пересечении линии разграничения.