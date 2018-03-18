Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка

18.03.2018 19:51

Донецкий национальный медицинский университет им. Горького (ДонНМУ), который в ноябре 2014 года был переведен из Донецка в Лиман (до переименования Красный Лиман), имеет немало проблем. Но старается их решать.



Как отмечает АКМЦ, в маленьком городе не могли разместиться все факультеты. Основной базой вуза-переселенца был выбран Краматорск – корпус Донбасской машиностроительной академии. При этом несколько кафедр сразу были открыты в Лимане, Дружковке и Славянске, а чуть позже открылись факультеты в Мариуполе и Кропивницком (до переименования Кировоград).



"Ситуация была очень сложной. Мы приехали в Краматорск, что называется, с одними ручками, личными компьютерами и интеллектуальным потенциалом. Нам ничего не позволили вывезти из Донецка, поэтому пришлось создавать учебную базу с нуля, - рассказывает исполняющий обязанности ректора ДонНМУ Петр Кондратенко. - Однако мы возобновили работу университета на подконтрольной территории".



Постепенно были оборудованы рабочие места преподавателей и учебные аудитории, приобретены компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы, микроскопы. Появился кабинет симуляционной медицины, по своему оснащению даже превосходящий тот, который остался в Донецке. Одновременно велась работа по оборудованию клинической базы в лечебных учреждениях, где студенты-медики проходят обучение начиная с 3-4 курса.



"Конечно, мы не достигли того уровня материально-технического обеспечения, который имели в Донецке. Но по крайней мере создали достаточные условия для качественного обучения студентов. Высокий образовательный уровень подтверждает и Министерство образования, которое в прошлом году проводило мониторинг перемещенных вузов. Согласно результатам проверки, наш университет попал в категорию "развивающиеся". Это высокая оценка нашей работы", - отметил Петр Кондратенко.



По словам руководителя, на развитие можно было бы направлять гораздо больше средств, если бы их не "съедали" высокие коммунальные платежи.



"Порядка 6,8 млн грн в год мы тратим на оплату коммунальных услуг. Министерство компенсирует всего 120 тыс. грн, остальные мы вносим за счет платы за учебу, которую собираем со студентов-контрактников, - считает и.о. ректора ДонНМУ. - К слову, такая практика распространяется на все государственные вузы. Но нельзя применять одинаковый подход для тех учреждений, которые десятилетиями нарабатывали свою материальную базу, и для тех, которые вынужденно сменили место расположения, за собственные средства сделали ремонты помещений, купили и продолжают покупать оборудование. По моему мнению, для перемещенных вузов компенсация оплаты коммунальных услуг должна быть если не стопроцентной, то гораздо более значительной, чем сейчас".



Несмотря на все трудности, вуз растет и развивается. Когда эвакуированный медуниверситет возобновил свою работу в Краматорске, в нем обучалось всего 500 студентов. Сейчас их уже 3 тысячи, плюс 450 преподавателей. Для сравнения, до начала вооруженного конфликта в ДонНМУ было 6 тысяч студентов и около тысячи преподавателей. Однако число абитуриентов с каждым годом растет.





"За последние два года набор студентов на первый курс достиг довоенного уровня. К нам едут учиться со всех регионов Украины. В Краматорске в основном из восточных областей – Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой, в том числе, и с неподконтрольных территорий. В филиале в Кропивницком учатся студенты из центральных и западных областей", – сообщил руководитель вуза.



Прием абитуриентов с неподконтрольной территории осуществляется либо после сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО), либо по специальной программе через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". В прошлом году 30 абитуриентов воспользовались такой возможностью и стали студентами ДонНМУ. Все они обучаются на бюджете, получая либо академическую, либо социальную стипендию.



Дополнительный приток студентов в ДонНМУ обеспечивают те, кто восстанавливается на обучение.



"Некоторые студенты, которые решили продолжить обучение на той территории, постепенно осознают, что по окончании учебы они получат непризнанный диплом непризнанного государства. Они восстанавливаются на учебу у нас, теряя несколько лет обучения в Донецке. Среди них есть даже такие, кто успел закончить обучение и интернатуру, но возвращается на подконтрольную территорию, чтобы начать с того момента, когда вуз переехал, и все-таки получить диплом государственного образца, признанный во всем мире", – резюмировал Петр Кондратенко.