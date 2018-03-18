Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории

18.03.2018 12:54

Представители БФ "Право на защиту" представители мониторинговый отчет "Пересечение линии соприкосновения через КПВВ" за февраль 2018 года.



В течение отчетного периода мониторы БФ "Право на защиту" опросили 1668 человек, которые пересекали линию соприкосновения. Как выяснилось, 40,4% из них направлялись на временно неподконтрольную территорию, 59,6% - на подконтрольую.



Большинство опрошенных были женского пола (61,6%), а 38,4% - лица мужского пола.



5,8% от всех респондентов путешествовали с несовершеннолетними.