Главная / Новости / Донецкая область / Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории
Последние новости раздела
- В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов13:04
- Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории12:54
- В Минобороне рассказали о ночном обстреле на Донбассе12:36
- Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле12:31
- В Славянске вычислили боевиков12:24
- Опубликована новая карта ситуации на Донбасском фронте12:04
- Рядом с Донецкой фильтровальной станцией совершили подрыв11:58
- Номера "ДНР" не смогли просочиться сквозь линию разграничения11:49
- Донбасс и языковой вопрос: что показал новый опрос11:00
- На Донетчине били пулеметы10:54
Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории
18.03.2018 12:54
Представители БФ "Право на защиту" представители мониторинговый отчет "Пересечение линии соприкосновения через КПВВ" за февраль 2018 года.
В течение отчетного периода мониторы БФ "Право на защиту" опросили 1668 человек, которые пересекали линию соприкосновения. Как выяснилось, 40,4% из них направлялись на временно неподконтрольную территорию, 59,6% - на подконтрольую.
Большинство опрошенных были женского пола (61,6%), а 38,4% - лица мужского пола.
5,8% от всех респондентов путешествовали с несовершеннолетними.
Теги: Донбасс, опрос, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
Читайте также:
- У КПВВ "Марьинка" с утра - свыше 500 авто
- На донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы
- Воскресное утро у донбасских КПВВ встретили более 600 авто
- Сквозь линию разграничения прорвалось почти 25 тыс. человек
- Журналисты показали ужасы блокпостов (ВИДЕО)
- Ситуация на донбасских пунктах пропуска: пассажиропоток вырос, "Зайцево" продлил работу
- В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов13:04
- Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории12:54
- В Минобороне рассказали о ночном обстреле на Донбассе12:36
- Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле12:31
- В Славянске вычислили боевиков12:24
- Опубликована новая карта ситуации на Донбасском фронте12:04
- Рядом с Донецкой фильтровальной станцией совершили подрыв11:58
- Номера "ДНР" не смогли просочиться сквозь линию разграничения11:49
- Луганщина отреагировала на крымские "выборы Путина"11:33
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской11:12
- В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов13:04
- Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории12:54
- В Минобороне рассказали о ночном обстреле на Донбассе12:36
- Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле12:31
- В Славянске вычислили боевиков12:24
- Опубликована новая карта ситуации на Донбасском фронте12:04
- Рядом с Донецкой фильтровальной станцией совершили подрыв11:58
- Номера "ДНР" не смогли просочиться сквозь линию разграничения11:49
- Луганщина отреагировала на крымские "выборы Путина"11:33
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской11:12
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности