Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом

18.03.2018 09:21

Страшный пожар произошел в Макеевке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория). Как сообщают местные "спасатели", огненное ЧП случилось в двенадцатом часу ночи.

В Червоногвардейском районе (мкр-н Калининский) загорелась лестничная площадка на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара из квартир на 3-м и 4-м этажах звеном газо-дымозащитной службы были эвакуированы 7 человек (из них один ребенок). Все они находились в удовлетворительном состоянии и отказались от медицинской помощи.

Огнем уничтожены 4 метра погонных электрокабеля и 4 электросчетчика. Причина пожара устанавливается. Предварительно - короткое замыкание.

Напомним, что в Донецке ночью пылал многоквартирный дом, есть погибшие. А вчера огонь убил человека в Енакиево.