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Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом
Страшный пожар произошел в Макеевке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория). Как сообщают местные "спасатели", огненное ЧП случилось в двенадцатом часу ночи.
В Червоногвардейском районе (мкр-н Калининский) загорелась лестничная площадка на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара из квартир на 3-м и 4-м этажах звеном газо-дымозащитной службы были эвакуированы 7 человек (из них один ребенок). Все они находились в удовлетворительном состоянии и отказались от медицинской помощи.
Огнем уничтожены 4 метра погонных электрокабеля и 4 электросчетчика. Причина пожара устанавливается. Предварительно - короткое замыкание.
Напомним, что в Донецке ночью пылал многоквартирный дом, есть погибшие. А вчера огонь убил человека в Енакиево.
Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, ОРДО
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- В Донецке пылала многоэтажка09:51
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- В Енакиево огонь убил человека09:05
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