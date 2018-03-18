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Архив - Донецкая область

Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом

18.03.2018 09:21
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Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом

Страшный пожар произошел в Макеевке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория). Как сообщают местные "спасатели", огненное ЧП случилось в двенадцатом часу ночи.

В Червоногвардейском районе (мкр-н Калининский) загорелась лестничная площадка на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара из квартир на 3-м и 4-м этажах звеном газо-дымозащитной службы были эвакуированы 7 человек (из них один ребенок). Все они находились в удовлетворительном состоянии и отказались от медицинской помощи.

Огнем уничтожены 4 метра погонных электрокабеля и 4 электросчетчика. Причина пожара устанавливается. Предварительно - короткое замыкание.

Напомним, что в Донецке ночью пылал многоквартирный дом, есть погибшие. А вчера огонь убил человека в Енакиево.



Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, ОРДО
 
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