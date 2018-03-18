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На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов
18.03.2018 21:00
В течение недели инженерно-саперные подразделений Вооруженных Сил Украины проверили на подконтрольной части Донбасса более 11 га территории на наличие взрывоопасных предметов.
Как сообщает Минобороны Украины, за это время саперы ВСУ обезвредили более 2600 единиц ВОП, а также очистили около 1 км дорог и маршрутов движения.
Всего с начала проведения операции по отражению российской агрессии, саперные подразделения ВСУ проверили более 3 000 670 га территории Донецкой и Луганской областей, обезвредили более 188 000 взрывоопасных предметов, очистили свыше 1 000 183 км дорог и маршрутов движения.
Теги: Донбасс, ВСУ, взрывоопасные предметы, саперы
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