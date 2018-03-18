На Донбассе от выстрелов и взрывов погибли 140 детей

18.03.2018 14:09

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сообщила, что за время конфликта на Донбассе по обе стороны линии разграничения погибло 138 детей.



В интервью ZN.UA Фиона Фрейзер уточнила, что погибли 91 мальчик и 47 девочек.



С учетом 80 детей, погибших в сбитом малайзийском самолете МН-17 (летом 2014-го над Шахтерским районом), на Донбассе с начала конфликта насчитывается 218 погибших детей.



"В 2017 году мы зафиксировали семь смертей: одну – вследствие артобстрела, шесть – в результате неосторожного обращения с взрывоопасными пережитками войны. Из 138 детских смертей, связанных с конфликтом, 95 были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, 35 – на территории, контролируемой правительством, и в восьми случаях пока не установлено, кто контролировал место инцидента", – отметила Фрайзер.



По последним данным ООН, с начала конфликта на Донбассе погибло более 10 тыс. человек, около 24 тыс. получило ранения.