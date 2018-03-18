На Донетчине били пулеметы

18.03.2018 10:54

В Донецкой области завершился первый этап соревнований на "Лучший расчет пулемета ДШК".



По данным пресс-центра штаба АТО, в конкурсе принимали участие представители всех родов войск и специальных войск, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО.



"Все участники опытные пулеметчики и стрелки, которые неоднократно подтверждали свои профессиональные навыки при применении крупнокалиберного оружия в боевых условиях, - отмечается в сообщении. - Поэтому все без исключения расчеты показывали хорошие результаты. Впрочем, по решению жюри, которые внимательно отслеживали результаты выполнения стрельб, правильность выполнения нормативов, победителем конкурса определено пулеметный расчет десантно-штурмовой войск".



Волонтер Роман Донник уверяет, что первое место заняли представители 95-й бригады.