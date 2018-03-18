- Донбасс и языковой вопрос: что показал новый опрос11:00
- На Донетчине били пулеметы10:54
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника08:18
На Донетчине били пулеметы
В Донецкой области завершился первый этап соревнований на "Лучший расчет пулемета ДШК".
По данным пресс-центра штаба АТО, в конкурсе принимали участие представители всех родов войск и специальных войск, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО.
"Все участники опытные пулеметчики и стрелки, которые неоднократно подтверждали свои профессиональные навыки при применении крупнокалиберного оружия в боевых условиях, - отмечается в сообщении. - Поэтому все без исключения расчеты показывали хорошие результаты. Впрочем, по решению жюри, которые внимательно отслеживали результаты выполнения стрельб, правильность выполнения нормативов, победителем конкурса определено пулеметный расчет десантно-штурмовой войск".
Волонтер Роман Донник уверяет, что первое место заняли представители 95-й бригады.
Теги: Донбасс, стрельба, пулемет , АТО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- В Торезе ДНР опечатала окружную избирательную комиссию, а в Снежном у "республиканцев" - междусобойчик
- Стрельба на украинском выпускном: первые подробности
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской11:12
- Донбасс и языковой вопрос: что показал новый опрос11:00
- На Донетчине били пулеметы10:54
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской11:12
- Донбасс и языковой вопрос: что показал новый опрос11:00
- На Донетчине били пулеметы10:54
- Названы угрозы для нового срока Путина10:39
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Путин сделал свой выбор09:40
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности