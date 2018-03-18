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На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой
Актуальные вопросы борьбы с наркоторговлей рассматривались на рабочем совещании при Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации. В частности, отмечалось, что в последнее время наркоторговцы наладили сбыт через интернет, и основным объектом их преступной деятельности является молодежь. Это требует применения новых подходов в противодействии и прежде всего качественной профилактики этого вида преступлений.
Как отметил начальник полиции Донетчины Николай Семенишин, только оперативной работы для того, чтобы эффективно противодействовать наркомании, сегодня недостаточно.
"На учете в наркологических диспансерах находится 9,3 тысячи человек, - сообщил главный правоохранитель региона. - Однако только 332 человека получают заместительную терапию для наркозависимых, которая помогает вернуться к нормальной жизни. Это говорит о том, что, несмотря на определенные достижения в оперативно-служебной деятельности, преодолеть это социальное зло без превентивных мер, разъяснительной работы мы не можем. Мы обязаны активизировать взаимодействие, чтобы каждый человек знал, где она может получить помощь, лечение".
Руководитель областного главка полиции обратился к работникам подразделений противодействия наркопреступности с требованием активизировать работу с различными группами населением, в частности ввести встречи в молодежных коллективах, информационные кампании с привлечением СМИ.
Среди проблемных вопросов в сфере противодействия наркопреступности - легкодоступность наркотиков. Так, в Мариуполе недавно разоблачили преступную группу, которая наладила безрецептурные продажу кодеиносодержащих лекарств в сети аптек. Стоимость таких препаратов низкая, что привлекает молодежь.
Еще один путь распространения наркотиков - с помощью объявлений на интернет-сайтах и в соцсетях. Основная категория потребителей наркотиков - молодежь в возрасте от 14 до 29 лет.
Заместитель губернатора Виктор Ремский поддержал полицию, отметив, что главной задачей является не борьба с последствиями, а предупреждение наркозависимости. И для этого необходимы усилия и полиции, и других служб, и представителей местной власти.
"Если не будет спроса, то не будет сбыта, - подчеркнул он. - С этой целью будет создана рабочая группа с участием руководителей правоохранительных органов и облгосадминистрации, будет решать проблемные вопросы в сфере профилактики и противодействия наркопреступности. Кроме того, будет разработана Программа совместных мероприятий с учетом предложений от каждой службы".
ВАЖНО: если вы имеете информацию о продаже наркотиков, сообщите об этом на "горячую" линию управления противодействия наркопреступности 068-664-90-40 и "ящик доверия" [email protected]. Конфиденциальность гарантирована.
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Теги: Донбасс, наркотики, полиция, наркомания
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