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Архив - Донецкая область

Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса

18.03.2018 17:41
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Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), патрули Миссии посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.

На пункте пропуска на границе вблизи Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР" приказал патрулю Миссии покинуть этот район. Но до этого наблюдатели увидели транспортные средства в очереди, но ни одного, которое бы пересекало границу.

В течение 25 минут наблюдения на пункте пропуска возле н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) патруль Миссии видел 6 человек (4 мужчин, от 30 до 60 лет, и 2 женщин, примерно 50 лет), которые зашли в Украину, и не видели никого, кто бы выходил из Украины.

На пешеходном пункте пропуска возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) члены команды СММ не зафиксировали никакого передвижения через границу.



Теги: Донбасс, граница, ДНР, ЛНР, СММ ОБСЕ
 
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