Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса

18.03.2018 17:41

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), патрули Миссии посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.



На пункте пропуска на границе вблизи Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР" приказал патрулю Миссии покинуть этот район. Но до этого наблюдатели увидели транспортные средства в очереди, но ни одного, которое бы пересекало границу.



В течение 25 минут наблюдения на пункте пропуска возле н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) патруль Миссии видел 6 человек (4 мужчин, от 30 до 60 лет, и 2 женщин, примерно 50 лет), которые зашли в Украину, и не видели никого, кто бы выходил из Украины.



На пешеходном пункте пропуска возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) члены команды СММ не зафиксировали никакого передвижения через границу.