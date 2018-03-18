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Архив - Донецкая область

Номера "ДНР" не смогли просочиться сквозь линию разграничения

18.03.2018 11:49
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Номера "ДНР" не смогли просочиться сквозь линию разграничения

В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" украинские пограничники произвели очередное задержание номеров фейковой "ДНР".

По данным Госпогранслужбы, при осмотре автомобиля "ВАЗ" украинской регистрации, который следовал на временно неподконтрольную территорию, в салоне обнаружены регистрационные номера на транспортное средство, выданные в так называемой "ДНР". Номера были изъяты и переданы сотрудникам полиции.

Напомним, что ранее была опубликована статистика пересечения линии разграничения за прошедшие сутки, 17 марта.

Также стало известно, что взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил вчера пограничника.

Сегодня утром у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось умеренное количество авто.



Теги: Донбасс, ДНР, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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