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Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле
Сегодня, 18 марта, все контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донетчие работают в штатном режиме. Очереди зафиксированы лишь на выезде со стороны Донецка, сообщают пользователи соцсетей.
Вот, что пишет Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Георгиевка #Курахово #Марьинка.
10-00 Каргил до моста
10-30 Каргил в сторону Курахово около сотни машин. Льготы 19-20. Движение очень слабое.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-00 Новотроицк 0,в сторону Мариуполя пешая пустою 4 авто
9-00 Еленовка в сторону Мариуполя машин 20, Донецк 20.
10-00 На Еленовке в сторону Мариуполя 60-70 машин, пешей очереди нет
#Гнутово #Пищевик #Октябрь#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Нет информации
Напомним, что ранее была опубликована статистика пересечения линии разграничения за прошедшие сутки, 17 марта.
Также стало известно, что взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил вчера пограничника.
Сегодня утром у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось умеренное количество авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
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- Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле12:31
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- Опубликована новая карта ситуации на Донбасском фронте12:04
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- Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле12:31
- В Славянске вычислили боевиков12:24
- Опубликована новая карта ситуации на Донбасском фронте12:04
- Рядом с Донецкой фильтровальной станцией совершили подрыв11:58
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