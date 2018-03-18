Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле

18.03.2018 12:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле

Сегодня, 18 марта, все контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донетчие работают в штатном режиме. Очереди зафиксированы лишь на выезде со стороны Донецка, сообщают пользователи соцсетей.

Вот, что пишет Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):

#Георгиевка #Курахово #Марьинка.

10-00 Каргил до моста
10-30 Каргил в сторону Курахово около сотни машин. Льготы 19-20. Движение очень слабое.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

8-00 Новотроицк 0,в сторону Мариуполя пешая пустою 4 авто
9-00 Еленовка в сторону Мариуполя машин 20, Донецк 20.
10-00 На Еленовке в сторону Мариуполя 60-70 машин, пешей очереди нет

#Гнутово #Пищевик #Октябрь#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Нет информации

Напомним, что ранее была опубликована статистика пересечения линии разграничения за прошедшие сутки, 17 марта.

Также стало известно, что взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил вчера пограничника.

Сегодня утром у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось умеренное количество авто.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх