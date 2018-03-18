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Рядом с Донецкой фильтровальной станцией совершили подрыв
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине способствовали проведению и осуществляли мониторинг выполнения работ по разминированию в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
"Вблизи Донецкой фильтровальной станции на автодороге Н20 группа "ДНР" по разминированию сообщила наблюдателям о том, что они обнаружили неразорвавшийся боеприпас. С безопасного расстояния патруль Миссии видел, как группа по разминированию обезвредила этот неразорвавшийся боеприпас, осуществив контролируемый подрыв", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 17 марта.
Также отмечается, что Миссия вновь способствовала обеспечению доступа для работников КП "Компания "Вода Донбасса" к и из Донецкой фильтровальной станции для обеспечения работоспособности ДФС; наблюдатели также осуществляли мониторинг ситуации с безопасностью с территории станции. Отметим, что персонал ДФС на этой неделе несколько раз попадал под обстрел, а фиксирование взрывов в районе ДФС происходит практически каждый день.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, ДНР, подрыв, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
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