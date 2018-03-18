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Архив - Донецкая область

Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами

18.03.2018 19:01
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Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами

Сегодня, 18 марта, ближе к вечеру, на Донецком направлении начались боевые действия. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

В частности, жители оккупированных Донецка и Макеевки сообщают о мощных залпах тяжелого орудия. По их уверениям, слышен удары идут из района Красный Партизан, из Ханжеково, из ясиноватского блокпоста, со стороны макеевского железнодорожного вокзала. Среди прочего удары направлены на авдеевскую промзону.



Теги: Донбасс, обстрелы, соцсети, оккупанты
 
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