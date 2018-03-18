Главная / Новости / Донецкая область / Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"
Последние новости раздела
- Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса07:00
- Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"06:47
- Вице-премьер рассказал о восстановлении Донбасса22:23
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"
18.03.2018 06:47
В центре оккупированного Донецка поздним вечером 17 марта произошла стрельба. Дончане в соцсетях уверяют, что был застрелен один из главарей боевиков.
Пользователи соцсетей обмениваются сообщениями, согласно которым стрельба из автоматов и вой сирен слышались в центральном Ворошиловском районе. По данным дончан, произошло это в районе площади им. Ленина.
"Кого-то расстреляли из автоматического оружия, - пишут пользователи соцсетей. -Метили в кого-то серьезного. Есть инфа, что это был кортеж".
Напомним, что вчера днем в Донецке была перекрыта улица Щорса. Соцсети сообщали, что там проходили похороны одного из видных боевиков.
Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, боевики, соцсети
Читайте также:
- Завтра в Донецке пройдет "дефиле с оружием". Мало торезской трагедии?
- В Донецке оккупанты устроили "праздничную" стрельбу
- В Донецке утро началось с обстрелов
- С наступлением ночи боевики начали традиционные обстрелы: Донецк слышит "минусы и плюсы"
- Защитники "русского мира" основательно разграбили донецкие общежития, даже выдрали электропроводку
- Тюремное ноу-хау: сотрудники колонии тренировались с помощью пейнтбола
- Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса07:00
- Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"06:47
- Вице-премьер рассказал о восстановлении Донбасса22:23
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса07:00
- Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"06:47
- Вице-премьер рассказал о восстановлении Донбасса22:23
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз