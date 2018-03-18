Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе

18.03.2018 14:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе

Бывший "министр обороны" пророссийской группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) сделал неожиданное признание.

"Мой прогноз "3 к 1", что укры начнут наступление до выборов - не оправдался. Опять не оправдался. Почему? (Ведь они реально вели подготовку). Сложно сказать с полной достоверностью - у меня слишком мало надежных источников информации, - пишет террорист на свой странице в соцсети. - Наиболее вероятно, впрочем, - их заокеанские хозяева решили, что „лягушка еще не доварилась до нужной кондиции“ и может дать сдачи".

Стрелков уверяет, что ему известно: Кремль еще в январе-феврале принял серьезные военные меры по "страховке" ЛДНР от украинского наступления. "Надо понимать — они возымели действие, - пишет террорист. - Однако, факт остается фактом 0 в „наступательном прогнозе“ я опять (который раз) „сел в лужу“".



Напомним, что гражданин РФ Стрелков-Гиркин весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск. Летом того же года он перекочевал в Донецк. Позже был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса.



Теги: Донбасс, Кремль, ВСУ, Стрелков, наступление, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх