В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения

18.03.2018 21:20

Эксперты из организации "Донбасс SOS" уверяют, что иностранцы могут пересекать линию разграничения на Донбассе только по загранпаспорту.



Вот, что пишет "Донбасс SOS" на своей странице в Фейсбуке:



"Последнее время у нас часто спрашивают о пересечении линии разграничения иностранными гражданами, например " Родственник хочет поехать в гости в Донецк. Гражданин России. Есть ВНЖ. Уже пытался проехать, но его не пропустили, т.к. проезд по загранпаспорту. Правомерно ли это?"



Подобное требование является правомерным.



Поскольку в соответствии с Временным порядком контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей (https://ssu.gov.ua/ua/pages/32) пропуск иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по паспортному документу и разрешению физического лица.

Паспортным документом является документ, выданный уполномоченным органом иностранного государства или уставной организацией ООН, который подтверждает гражданство иностранца, удостоверяет личность иностранца или лица без гражданства, дает право на въезд или выезд из государства и признается Украиной.



После Решения СНБО от 10 июля 2017 года, согласно которому усилен контроль за въездом на территорию Украины - въезд осуществляется по загранпаспорту.

Также не забываем, что нужно иметь соответствующую визу или вид на постоянное, временное проживание в Украине, если другой порядок въезда/выезда не установлен законодательством Украины или международным договором.



Для граждан большинства стран, в том числе и Российской Федерации, действует порядок временного пребывания не более 90 дней подряд на протяжении 180 дней с момента въезда.



Обращайте на это внимание, ведь в случае нарушения сроков пребывания вам могут отказать в пропуске.



Напоминаем, что согласно Закону “О реинтеграции” Кабинет Министров Украины должен принять “Новый Временный порядок” которым урегулирует вопросы пересечения линии соприкосновения физическими лицами и товарами".