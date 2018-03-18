- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами19:01
В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения
Эксперты из организации "Донбасс SOS" уверяют, что иностранцы могут пересекать линию разграничения на Донбассе только по загранпаспорту.
Вот, что пишет "Донбасс SOS" на своей странице в Фейсбуке:
"Последнее время у нас часто спрашивают о пересечении линии разграничения иностранными гражданами, например " Родственник хочет поехать в гости в Донецк. Гражданин России. Есть ВНЖ. Уже пытался проехать, но его не пропустили, т.к. проезд по загранпаспорту. Правомерно ли это?"
Подобное требование является правомерным.
Поскольку в соответствии с Временным порядком контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей (https://ssu.gov.ua/ua/pages/32) пропуск иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по паспортному документу и разрешению физического лица.
Паспортным документом является документ, выданный уполномоченным органом иностранного государства или уставной организацией ООН, который подтверждает гражданство иностранца, удостоверяет личность иностранца или лица без гражданства, дает право на въезд или выезд из государства и признается Украиной.
После Решения СНБО от 10 июля 2017 года, согласно которому усилен контроль за въездом на территорию Украины - въезд осуществляется по загранпаспорту.
Также не забываем, что нужно иметь соответствующую визу или вид на постоянное, временное проживание в Украине, если другой порядок въезда/выезда не установлен законодательством Украины или международным договором.
Для граждан большинства стран, в том числе и Российской Федерации, действует порядок временного пребывания не более 90 дней подряд на протяжении 180 дней с момента въезда.
Обращайте на это внимание, ведь в случае нарушения сроков пребывания вам могут отказать в пропуске.
Напоминаем, что согласно Закону “О реинтеграции” Кабинет Министров Украины должен принять “Новый Временный порядок” которым урегулирует вопросы пересечения линии соприкосновения физическими лицами и товарами".
Теги: Донбасс, иностранец, документы, СНБО, линия разграничения
- Можно поступать в четыре вуза сразу
- Турчинов: "Путин готовится к новой масштабной военной операции" (ВИДЕО)
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- Порошенко анонсировал проведение заседания СНБО, посвященное антироссийским санкциям
- Врагов поразит "Гром": как создают украинские ракетные комплексы
- Граждане оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут получать украинские документы о рождении и смерти
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Россия опять выбрала Путина20:11
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации