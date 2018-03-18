В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие

18.03.2018 09:02

Этой ночью в оккупированном Донецке случился смертоносный пожар.

Двухэтажный многоквартирный дом горел на улице Декабристов в Куйбышевском районе.

В результате пожара, с которым боролись 16 местных "спасателей" и три единицы техники, были уничтожены кровля и перекрытие на 12 квадратных метрах, а также вещи и мебель. Погибли мужчина 1960 г.р. и женщина, анкетные данные которой устанавливаются.