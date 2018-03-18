Последние новости раздела
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника08:18
- Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения08:07
- На Донбассе приготовили гаубицы и реактивные системы залпового огня07:44
В Донецке пылала многоэтажка
18.03.2018 09:51
В Киевском районе оккупированного Донецка, по центральной улице (Артема) вчера загорелся девятиэтажный жилой дом.
Из квартиры на 8-м этаже, где, собственно, произошло огненное ЧП, звеном газо-дымозащитной службы были эвакуированы два человека в удовлетворительном состоянии. От медицинской помощи они отказались.
Пожаром, причины которого устанавливаются, были уничтожены матрац и постельные принадлежности (что говорит о том, что причина, скорее всего, в курении в постели).
Напомним, что в Донецке ночью пылал многоквартирный дом, есть погибшие. Кроме того, вчера огонь убил человека в Енакиево. А в Макеевке огонь охватил девятиэтажный дом.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, огонь, многоэтажка
Читайте также:
- Поля, леса и здания в огне!
- "Донбасс Арена". На новом стадионе Ахметова тушили огонь (ФОТО)
- Спасатели Донбасса готовы помочь российским коллегам. Хотя у самих забот...
- В Донецке случился крупнейший пожар: пламя было видно за несколько километров (ВИДЕО)
- Руководителям коммунальных управлений и служб Донецка запретили ходить в отпуск
- В Донецке мужчина погиб страшной смертью
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника08:18
- Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения08:07
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Путин сделал свой выбор09:40
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- В Донецке ночью пылал многоквартирный дом. Есть погибшие09:02
- РФ придется ответить за Крым08:42
- Боевики обстреляли Опытное и признали, что ВСУ молчали в ответ08:35
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта