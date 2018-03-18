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Архив - Донецкая область

В Енакиево огонь убил человека

18.03.2018 09:05
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В Енакиево огонь убил человека

В городе Енакиево (неподконтрольная правительству Украины часть Донетчины) 17 марта произошел пожар со сметельным исходом.

Горело частное домовладение по ул. Ялтинская. В результате пожара погиб мужчина 1964 г.р., уничтожена мебель.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, что в Донецке ночью пылал многоквартирный дом, есть погибшие



Теги: Донбасс, Енакиево, пожар, смерть
 
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