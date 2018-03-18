- Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе14:46
- В кармане рванула граната: боевики "ДНР" пытаются скрыть массовый подрыв14:28
- На Донбассе от выстрелов и взрывов погибли 140 детей14:09
- Авдеевку возрождают бойцы ВСУ и ГСЧС13:56
- Проблемы донбасских КПВВ: на что жалуются люди13:42
- В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов13:04
- Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории12:54
- В Минобороне рассказали о ночном обстреле на Донбассе12:36
- Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле12:31
- В Славянске вычислили боевиков12:24
В кармане рванула граната: боевики "ДНР" пытаются скрыть массовый подрыв
По данным украинской разведки, на неподконтрольной правительству Украины части Донетчины по меньшей мере пять боевиков 7 омсбр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты.
"Детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояка с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево".
Отмечается, что непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.
"Пока они думали, как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнало не только высшее командование - она стала известно широкой общественности, - сообщает пресс-центр. - Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы".
Теги: Донбасс, взрыв, граната, ДНР, боевики
- Кошмар в Макеевке: в маршрутку швырнули гранату, есть погибшие (ФОТО)
- В "ДНР" любовные разборки проходят с использованием гранат
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке
- В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены
- Главный милиционер Донетчины рассказал правду о подрыве троих детей
- Взрыв гранаты убил в Донецке мирных граждан
- Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе14:46
- В кармане рванула граната: боевики "ДНР" пытаются скрыть массовый подрыв14:28
- На Донбассе от выстрелов и взрывов погибли 140 детей14:09
- Авдеевку возрождают бойцы ВСУ и ГСЧС13:56
- Проблемы донбасских КПВВ: на что жалуются люди13:42
- Луганск ощетинился блокпостами13:15
- В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов13:04
- Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории12:54
- В Минобороне рассказали о ночном обстреле на Донбассе12:36
- Пересечение линии разграничения: соцсети сообщают о проблемах на Каргиле12:31
- Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе14:46
- В кармане рванула граната: боевики "ДНР" пытаются скрыть массовый подрыв14:28
- На Донбассе от выстрелов и взрывов погибли 140 детей14:09
- Авдеевку возрождают бойцы ВСУ и ГСЧС13:56
- Проблемы донбасских КПВВ: на что жалуются люди13:42
- В Украине ответили на "истерику" вокруг выборов президента РФ13:33
- Луганск ощетинился блокпостами13:15
- В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов13:04
- Линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории12:54
- В Минобороне рассказали о ночном обстреле на Донбассе12:36
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности