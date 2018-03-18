В кармане рванула граната: боевики "ДНР" пытаются скрыть массовый подрыв

18.03.2018 14:28

По данным украинской разведки, на неподконтрольной правительству Украины части Донетчины по меньшей мере пять боевиков 7 омсбр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты.



"Детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояка с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево".



Отмечается, что непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.



"Пока они думали, как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнало не только высшее командование - она стала известно широкой общественности, - сообщает пресс-центр. - Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы".