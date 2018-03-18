В Минобороне рассказали о ночном обстреле на Донбассе

18.03.2018 12:36

Представители Министерства обороны Украины подтвердили информацию пресс-центра штаба АТО, что за прошедшие сутки на линии фронта наблюдалось относительное затишье.



Единственный обстрел был зафиксирован вчера около 03:00 ночи на Донецком направлении: оккупанты вели огонь из гранатометов по защитникам Опытного. Остальная часть суток прошла без нарушений режима перемирия. Среди наших защитников - военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, нет раненых или травмированных.



В Минобороны отметили, что украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи по обороне нашей страны в рамках операции сдерживания и отпора российской вооружённой агрессии, огонь в ответ не открывали и продолжают неуклонно соблюдать Минские договоренности и всеобъемлющее перемирие, объявленное с полуночи 5 марта.



Напомним, что ранее была опубликована новая карта ситуации на Донбасском фронте.