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В Славянске вычислили боевиков
За неделю славянские полицейские обнаружили четырех местных жителей, которые в 2014 году дежурили на блокпостах незаконных вооруженных формирований и возводили фортификационные сооружения для боевиков.
По данным правоохранителей, среди задержанных - те, кто после того, как регион был освобожден от оккупации, делал вид, что не имеют никакого отношения к боевикам. Это жители Славянска и Славянского района в возрасте от 21 до 39 лет. Благодаря собранным полицейскими доказательствам все они вскоре предстанут перед судом за участие в незаконных вооруженных формированиях и содействие оккупации региона.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемым грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
На данный момент Славянским отделом полиции разыскивается еще 250 боевиков.
Правоохранители напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования, придя с повинной в государственной власти или органы местного самоуправления .
Сообщить о своем желании начать новую жизнь бывшие участники НЗФ могут на сайте "Стоптероризм" (http://stop-terror.com.ua/) или по телефону 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов).
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, боевики
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- В Славянске вычислили боевиков12:24
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- В Славянске вычислили боевиков12:24
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