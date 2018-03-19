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Архив - Донецкая область

Оккупированная Саханка попала под обстрел, повреждены жилые дома

19.03.2018 11:15
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Оккупированная Саханка попала под обстрел, повреждены жилые дома

Сегодня ночью под обстрел попало оккупированное село Саханка Новоазовского района, в результате чего повреждены три частных дома.

В пресс-службе районной «администрации» отметили: «Сегодня ночью Саханка вновь оказалась под обстрелами. В результате обстрелов повреждено три дома по улице Гавриленко. В домах была повреждена кровля, выбиты стекла и двери».

В «администрации» добавили, что из-за обстрелов по улице Гавриленко полностью отсутствует газо- и электроснабжение. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, обстрел, АТО
 
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