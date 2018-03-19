Оккупированная Саханка попала под обстрел, повреждены жилые дома

19.03.2018 11:15

Сегодня ночью под обстрел попало оккупированное село Саханка Новоазовского района, в результате чего повреждены три частных дома.

В пресс-службе районной «администрации» отметили: «Сегодня ночью Саханка вновь оказалась под обстрелами. В результате обстрелов повреждено три дома по улице Гавриленко. В домах была повреждена кровля, выбиты стекла и двери».

В «администрации» добавили, что из-за обстрелов по улице Гавриленко полностью отсутствует газо- и электроснабжение. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Источник: https://donpress.com