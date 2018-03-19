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В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах
В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах, и скорее всего на шахте «Юнком», в недрах которой расположен радиационно опасный объект «Кливаж».
Пользователь под ником «Донецкий абориген» на телеграмм-канале сообщил: «11 марта остановлена подача электричества на шахту Углегорская, подняты насосы и работников предупредили о закрытии до конца месяца предприятия. Проверили — оказывается все угольное объединение Орджоникидзеуголь, которое уже не занималось добычей угля, а только откачкой шахтных вод, переданное в Реструктуризацию, ликвидируется. На данный момент откачка воды не происходит ни на одной из шахт».
Кроме того, он предполагает, что может быть так же прекращена откачка воды из шахты «Юнком»: «И все бы хорошо, только кажется мне, что откачку вод с Юнкома (знаменитый объект „Кливаж“) производили непосредственно через эти шахты (Орджоникидзеуголь)».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, вода, шахта, ДНР
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