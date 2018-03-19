В Краматорске психически больной молодой человек совершил серию поджогов

19.03.2018 12:35

Краматорской местной прокуратурой было установлено, что в течение двух месяцев, начиная с декабря прошлого года, молодой человек совершил серию поджогов.



На счету юного поджигателя восемнадцать преступлений. Молодой человек проникал в подвалы и на чердаки многоквартирных жилых домов, где при помощи спичек провоцировал возникновение пожаров. После этого парень прятался где-нибудь рядом и наблюдал за тем, как пожарные тушат огонь.



Общая сумма ущерба от восемнадцати пожаров составила практически сорок тысяч гривень. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что поджоги восемнадцатилетний краматорчанин совершал в состоянии несудимости, так как он имеет психиатрическое заболевание.



Сейчас в суд направлено ходатайство о необходимости принудительного лечения молодого человека, совершившего общественно опасные деяния, которые можно квалифицировать как хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Дальнейшую судьбу юного поджигателя решит суд.

Источник: http://zi.dn.ua