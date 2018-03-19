В ООН раскрыли последние данные о жертвах войны на Донбассе

19.03.2018 18:50

Количество жертв войны на Донбассе уменьшилось на 16%. Об этом на пресс-конференции Презентация 21 доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, пишет УНИАН в понедельник, 19 марта.

По ее словам, за три месяца, с середины ноября до середины февраля, зафиксировано 12 погибших и 61 раненый среди гражданского населения на востоке Украины в результате боевых действий, передает Корреспондент.

Эти данные свидетельствуют об уменьшении жертв конфликта в целом на 16% по сравнению с предыдущим трехмесячным отчетным периодом.

В то же время, как заявила глава миссии ООН, количество жертв обстрелов увеличилось в этот период на 66,7%.

По данным миссии ООН, среди погибших - 11 мужчин и 1 женщина. Среди раненных - 31 человек, 24 женщины, 4 девочки и 2 мальчика.

В течение прошлого отчетного периода было зафиксировано 87 жертв среди гражданских - 15 погибших и 72 раненных.

Также Фрейзер отметила, что оценка Мониторинговой миссии ООН сводится к тому, что за весь период конфликта число погибших гражданских составляет более 3 тысяч человек, включая 298 пассажиров самолета Малазийских авиалиний (рейс MH17), погибших в июле 2014 года. А количество раненных среди гражданских в результате конфликта оценивается между 7 тысячами и 9 тысячами.

Источник: https://from-ua.com