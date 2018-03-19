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Захарченко о победе Путина: «Мы горячо переживали и молились»
Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, в поздравлении президенту России Владимиру Путину с победой на выборах 18 марта заявил, что жители оккупированного Донбасса тоже готовы были за него голосовать, но Россия не признала «ДНР».
Так, главарь боевиков отметил: «Жители Донецкой Народной Республики пока не принимали участия в выборах Президента России, в связи с нашим непризнанным статусом». Также, он заверил Путина, что «все горячо переживали за Вас и молились о том, чтобы российский народ сделал правильный выбор».
При этом он добавил: «Под Вашим руководством Россия, как птица феникс, восстала из пепла 90-х годов и вернулась в концерт мировых держав. И мы верим, что вместе с Россией в мировую политику вернется тема справедливого мироустройства. Ведь начала совести, свободы и справедливости лежат в самом основании Российской цивилизации».
На данный момент неизвестно, по каким «дипломатическим» каналам поздравление Захарченко будет доведено до Владимира Путина.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, выборы президента, Захарченко
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