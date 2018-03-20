Ахметов через суд хочет вернуть НДС для заводов “Метинвеста”, которые захватили боевики Захарченко

20.03.2018 19:25

Принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову холдинг "Метинвест" пытается через суд возместить НДС для заводов, "отжатых" боевиками "ДНР". Работающее в горно-металлургической сфере предприятие “Метинвест”, принадлежащее украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, в судебном порядке пытается возместить НДС за период 2016-2017 годов для тех заводов, над которыми в средине марта 2017-го был утерян контроль. Как информирует“Диалог.UA”, об этом сообщает UAprom.

В соответствии с годовым отчетом группы по финансам, государство задолжало возвратить НДС компаниям на территории Донбасса, которые находятся под контролем боевиков, на сумму в 46 миллионов американских долларов. В это же время в “Метинвесте” заявили, что в прошлом году количество возмещенного НДС в адрес всей группы выросло до 547 миллионов “зеленых”. По сравнению с 2016-м годом, это на 186 миллионов долларов больше.

Также отмечается, что объем возврата НДС холдингу за период всего 2017-го и январь месяц 2018 года достиг 601 миллиона долларов. Помимо прочего, в сообщении говорится, что предприятия на территории Востока Украины, не контролируемой Киевом, над которыми “Метинвест” потерял управление в марте 2017-го, по итогам этого же года сгенерировали 352 миллиона долларов США чистого убытка.