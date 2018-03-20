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Боевики за сутки открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен украинский военнослужащий – штаб АТО

20.03.2018 08:18
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Боевики за сутки открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен украинский военнослужащий – штаб АТО

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранение. Об этом утром 20 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали стрелковое оружие возле Новогригорьевки.
На луганском направлении сохранялась тишина, говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.
5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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