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"И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
20.03.2018 08:35
На территорию, временно подконтрольную "освободителям" из террористической "ДНР", приехала проверка из России. Чтобы "выпендрится" перед командированными Кремлем на Донбасс марионетками, боевики устроили показательный огонь в сторону защитников Украины.
"Ответка" от ВСУ не заставила себя долго ждать, пишет в Facebook координатор "СтопТеррор" и волонтер Семен Кабакаев, передает "Диалог.UA".
Более того, орки имеют раненых, которых не хотят забирать, мотивируя это тем, что боятся попасть под обстрелы. "Мораль такова: придерживайтесь перемирия и будете жить и ручки с ножками на месте будут", - написал в соцсети Кабакаев.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, раненые
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