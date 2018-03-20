Опозорился перед хозяином из Кремля: "грамотей" Захарченко отправил Путину письмо-поздравление со смешными ошибками

20.03.2018 11:08

Президент Российской Федерации Владимир Путин получил поздравление с победой на "выборах" от главаря "ДНР" Захарченко со школьными ошибками. Главарь террористической "ДНР" Александр Захарченко отправил поздравление президенту России Владимиру Путину с ошибками, передает "Диалог.UA".

Данное поздравительное письмо было приурочено к переизбранию хозяина Кремля. Полный текст поздравления на русском языке опубликован официальном сайте Захарченко.

В частности, в нем говорится: "Под Вашим руководством Россия, как птица феникс, восстала из пепла 90-х годов и вернулась в концерт мировых держав". Примечательно, что имя птицы - "Феникс", следовательно оно пишется с большой буквы. Также вместо слова "концерт", наверное должно быть "концерн".