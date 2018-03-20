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Почему в «ДНР» у Захарченко пропадают люди?
Внимание общественности все чаще привлекают факты пропажи людей. Все больше людей пропадают без следа на оккупированной территории Донбасса. Изданию «Ведомости Донбасса», из собственных источников в рядах боевиков, стало известно, что большинство пропавших стали жертвами одной организованной преступной группировки, которая обосновалась на оккупированной территории.
«Главой» преступной группировки является человек, в криминальных кругах известный как Ирландец (такое «погоняло» преступник, предположительно, получил из-за рыжего цвета волос).
Данная группировка широко известна на международном рынке черной трансплантологии, благодаря своей гибкой системе скидок – чем больше заказов у Ирландца от одного человека, тем больше он готов ему уступить.
Несмотря на относительно прозрачные условия заключения сделок с Ирландцем, в погоне за добычей, его банда не брезгует даже самыми жесткими методами, такими как похищение людей. Огромное количество трупов, которое регулярно находят в водоемах «ДНР», с выпотрошенными «брюхами» и без внутренних органов, приписывают именно Ирландцу, ведь многие знают о его связях с русской мафией.
Более того, черная трансплантология не единственное направление, которым занимается Ирландец. В сфере его интересов также игорный бизнес, тотализатор, наркотики, проституция, торговля оружием – как раз все то, что сегодня можно с легкостью найти в «ДНР».
Следует ответить на вопрос: как банда выбирает жертв для похищения?
Очень просто – через сеть сайтов, на которых предлагают людям стать донорами. Т.н. «правоохранительные органы ДНР» не документируют и не обезвреживают подобные информационные ресурсы, занимающиеся незаконной деятельностью в сети Интернет. Все больше людей предполагают, что они находятся в сговоре с преступниками, и получают свою долю за молчание.
Теги: Россия, Донбасс, люди, банда, жертвы, мафия, пропажа, ДНР, боевики, Захарченко
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